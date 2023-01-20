Antalya’nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen şüpheli ölüm ihbarı üzerine Karacalar Mahallesine giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölümün gerçekleştiği evde skunk serasıyla karşılaştı. Epilepsi hastası Mehmet Ali Bakır, tek katlı evde ölü vaziyette bulunurken, diğer odalarında esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyaller ele geçirildi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen evin kapısındaki Çin Aslanı olarak adlandırılan köpek, bahçedeki kaz ve tavukların kamuflaj vazifesi yaptığı belirlendi. Evi kiraladığı belirlenen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, kısa süre önce hasat edildiği belirlenen 25 kilo skunk, çuvallar içerisinde ormanlık alanda ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen şüpheli ölüm ihbarı üzerine Karacalar Mahallesine giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölümün gerçekleştiği evde skunk serasıyla karşılaştı. Epilepsi hastası Mehmet Ali Bakır, tek katlı evde ölü vaziyette bulunurken, diğer odalarında esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyaller ele geçirildi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen evin kapısındaki Çin Aslanı olarak adlandırılan köpek, bahçedeki kaz ve tavukların kamuflaj vazifesi yaptığı belirlendi. Evi kiraladığı belirlenen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, kısa süre önce hasat edildiği belirlenen 25 kilo skunk, çuvallar içerisinde ormanlık alanda ele geçirildi.

Şüpheli ölüm ihbarıyla ortaya çıktı

112 ihbar hattına gelen şüpheli ölüm ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Karacalar Mahallesi Merkez Sokak 12 Küme evleri no, 18 adresinde bulunan tek katlı evde epilepsi hastanı olduğu bildirilen 20 yaşındaki Mehmet Ali Bakır’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Mehmet Ali Bakır’ın ölü bulunduğu evin diğer odalarını inceleyen Jandarma ekipleri, diğer odaların esrar ve kenevir yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve materyallerle seraya dönüştürüldüğünü belirledi. Mehmet Ali Bakır’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Evde bulunan yalıtım çadırları, aydınlatmalar, ısı yalıtımlı sera, fan motorları, güç kaynakları, ısı yansıtıcı paneller, ısı ve nem ölçerler, ürünün erken yetişmesi ve aromalanması için kullanılan sıvı gübreler, havalandırma boruları ve buhar makinelerine el konuldu. Evde bulunan malzemelerden ürün hasadının yeni yapıldığını belirleyen ekipler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının direktifleri doğrultusunda evi kiraladığı belirlenen M.A.’ı gözaltına aldı. M.A., evi kiraladığını ve uyuşturucu yetiştirdiğini kabul ederken, hasat ettiği uyuşturucunun yerini ise söylemedi.

Hasat edilmiş 25 kilogram uyuşturucu eve 1 kilometre uzakta çuvallarda bulundu

Şüphelinin arabasını evden yaklaşık 200 metre ileride bulan KOM Timine bağlı ekipler, aracın gidiş istikametinde yaya olarak yaptıkları incelemelerin ardından olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisine gizlenmiş çuval ve battaniye içerisinde 25 Kilogram Skunk Uyuşturucu Maddesini ele geçirdi.

Geceyi jandarmada geçiren M.A.’ın skunk maddesini kestikten sonra arabaya yüklediği, arabayı arkadaşı olan R. Ç. isimli şahısa verdiği, R. Ç.’in de otomobil içerisindeki uyuşturucuyu Fatma Temel Turhan Anadolu Lisesi arkasında bulunan ormanlık alan içerisine sakladığı belirlenirken, R. Ç.’te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.A. ve R. Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.