Muğla’nın Fethiye ilçesinde şüpheli ölüm olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şüpheli ölüm olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Karaçulha Mahallesi Narcı Caddesi’ndeki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle intihar ettiği ileri sürülen Memiş D. (55) oğlu ve komşusu tarafından hastaneye götürüldü. Karnından yaralanan Memiş D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çelişkili ifadeler üzerine Memiş D.’nin oğlu R.D. (30) ile Y.C.A. (17) gözaltına alındı. Ekipler tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Y.C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.