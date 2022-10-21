Balıkesir’in Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişiden 2 adet ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişiden 2 adet ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Silah ve mühimmat’ kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli H.Ç.’nin (28) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız Febrique Nationale Herstal Belgıque Brownıng’s marka 9x19 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız CZ 75 B ibaresi 919 mm tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 59 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi. Yakalanan kişi gözaltına alındı.