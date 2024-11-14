Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada; 11 bin 850 fişek ile 45 muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 11 Kasım tarihinde yapılan kargo takibi sonucunda; bir şahıs ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 bin 850 fişek ile 45 muhtelif silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.K. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.