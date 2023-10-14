Eskişehir’de jandarma ekiplerince durdurulan bir şahsın yanında taşıdığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Sakintepe mahallesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyetinde 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince durdurulan ve şüpheli hareketler sergileyen şahsın elinde bulunan siyah poşette parçalar halinde paketlenmiş şekilde bulunan 25 gram metanfetamin, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet folyo ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.