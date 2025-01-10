Samsun’un Terme ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) desteğiyle operasyon düzenledi. Yunus Emre Mahallesi Aslan Sokak üzerinde şüpheli bir aracı kontrol eden ekipler, yaptıkları aramada 98,21 gram bonzai, 1,05 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.