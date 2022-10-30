Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 3 sokak üzerinde Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken araç sürücüsü İ.D. hakkında işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araçtan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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