Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Topağaç Mahallesinde S.B’nin kullandığı otomobil durdurularak arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada, ekipler 585 gram esrar ele geçirirken, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma bir otomobilde 585 gram esrar ele geçirirken, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır’da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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