Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma bir otomobilde 585 gram esrar ele geçirirken, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma bir otomobilde 585 gram esrar ele geçirirken, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Topağaç Mahallesinde S.B’nin kullandığı otomobil durdurularak arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada, ekipler 585 gram esrar ele geçirirken, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.
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