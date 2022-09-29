Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 20 adet ekstacy hap, 2 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, uyuşturucu madde içmede kullanılan aparat, 3 adet telefon ve 2 bin 605 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan N.A. (42) ve S.K. (42) karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.