Bilecik’te narkotik ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik-Eskişehir karayolu üzerindeki denetim noktasında durdurulan şüpheli bir araçta içinde bulunan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 0,21 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanırken haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenilid.