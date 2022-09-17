Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, şüpheli bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, silah ve kesici alet ele geçirirken 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, şüpheli bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, silah ve kesici alet ele geçirirken 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Odunpazarı İlçesi Akpınar mahallesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu önünde gerçekleştirilen uygulama esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan B.A, Y.C., C.Z., N.B.F ve U.E. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Arama neticesinde, 2.86 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet içime hazır esrar sarılı sigara, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu sarma kâğıdı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 28 adet fişek, 1 adet satır ve 4 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.