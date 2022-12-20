Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde, jandarma ekiplerince K.O. ve B.A. isimli şüphelilerin aracında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 12 fişek, 24 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 TL ele geçirildi. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında soruşturma işlemleri başlatıldı.