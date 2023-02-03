Bağcılar’da uygulama esnasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan şahısların üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2 adet çelik yelek,1 adet çakar tertibatında kullanılan işlevi olmayan kumanda ele geçirildi.

Bağcılar’da uygulama esnasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan şahısların üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2 adet çelik yelek,1 adet çakar tertibatında kullanılan işlevi olmayan kumanda ele geçirildi.

Bağcılar Fatih Mahallesinde 31. 01.2023 günü saat 21.30 sıralarında polis ekipleri uygulama yaparken şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta bulunan Y.B., A.O.A. ve H.F.B. isimli şahısların üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 2 adet çelik yelek, 1 adet çakar tertibatında kullanılan işlevi olmayan kumanda ele geçirildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada sözde hasımları olduğu gerekçesi ile silah ve çelik yelek ile gezdikleri öğrenildi Yapılan sorgulamada ise, çok sayıda çeşitli suçlardan kayıtları oldukları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.