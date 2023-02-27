Sivas’ın Gürün ilçesinde kara saplanan araç araç şüphe üzerine incelendi, yapılan incelemede sürücüsünün direksiyon başında öldüğü anlaşıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde kara saplanan araç araç şüphe üzerine incelendi, yapılan incelemede sürücüsünün direksiyon başında öldüğü anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas ili Gürün ilçesi Suçatı - Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Kapa saplanmış vaziyette bulunan 06 GP 906 plakalı araç şüphe üzerine incelendi. Araçta hareketsiz duran bir kişinin olduğu fark edildi. Olay sağlık ekipleri ile intikal edilmiş, araç içerisinde bulunan şahsın ölmüş olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şahsın Bağlıçay köyünde ikamet eden M.D(75) olduğu anlaşıldı. Gürün Devlet Hastanesi’ne getirilerek ilk ölü muayenesi yapılmış, kesin ölüm sebebinin tespiti için Otopsi Sivas Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. M.D’nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.