Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri bir hırsızlık şüphelisini havalandırma boşluğunda yakaladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri bir hırsızlık şüphelisini havalandırma boşluğunda yakaladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de bir vatandaş balkonda oturduğu sırada apartmanın etrafında 3 şüpheliyi fark ederek durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheliler bir apartmana girdi. O anlarda ise polis geldi. Bölgeye polisin geldiğini gören şüphelilerden 2 kaçtı, biri ise içerde kaldı. Binaya giren polis, apartmanda havalandırma boşluğuna saklanan şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.