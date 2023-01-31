Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma esnasından durumundan şüphelenilen F.G. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 15,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.

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