Adıyaman’da şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı ve sahte plakalı olduğu belirlenirken sürücüsünün ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Polisin bile şaşırdığı sürücünün hırsızlıktan da suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman’da şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı ve sahte plakalı olduğu belirlenirken sürücüsünün ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Polisin bile şaşırdığı sürücünün hırsızlıktan da suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde denetim yapan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan incelemelerde motosiklet plakasının başka bir motosiklete ait olduğu, şasi numarasının kazındığı ve motor numarasından yapılan sorgulamada ise 2 ay önce Barbaros Hayrettin Mahallesi’nden çalındığı tespit edildi. Hırsızlıktan daha önceden de kaydı bulunan Mehmet Şükrü D., gözaltına alındı. Ehliyetsizlikten ve başka bir motosiklete ait plaka kullanmaktan şahsa 12 bin 778 TL para cezası kullanırken şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan çalınan motosikletin ise yapılacak olan incelemelerin ardından sahibine teslim edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.