Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde jandarma şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 32 adet sikke başta olmak üzere çeşitli tarihi eserler ele geçirdi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde jandarma şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 32 adet sikke başta olmak üzere çeşitli tarihi eserler ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye’ye bağlı Yaylabağ beldesinde önleyici kolluk devriyesi görevi esnasında dolmuş durağında şüpheli tavır ve davranışlarda bulunan R.B., isimli şahsı fark eden ekipler şüphelinin kimlik sorgulamasını yapıp ardından üst araması yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen; 1 adet bileklik, 2 adet yüzük, 3 adet düğme, 32 adet sikke ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.