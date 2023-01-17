Ömercikler Mahallesi 8005 Sokak’ta devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine Ç.K. isimli kişiyi sorgulamak üzere GBT kontrolü yaptı. Tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine şüphelinin üzerinde arama gerçekleştiren bekçiler, 8 parça alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 6 parça alüminyum folyoya sarılı halde sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Konun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da yüz binlerce lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Konya’da yüz binlerce lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

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