Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye esnasında durdurulan bir şüphelinin üzerinden silah ve bıçak ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, gerçekleştirilen devriye faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde devriye esnasında bir şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan incelemede M.A. olduğu tespit edilen şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 adet tabanca ve 1 adet şarjörü, 1 adet bıçak ve 30 adet mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.