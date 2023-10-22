Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir tırda 6 milyon adet kaçak dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronun kentte son yıllarda tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki kaçak ürünlerden olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar’ da şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.

Kent merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışma çerçevesinde, şüphe üzerine F.K., isimli sahsın kontrolündeki araç durdurularak sürücünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler tarafından araçta yapılan aramada ise 6 milyon adet dolu makaron ele geçirildi. Koliler içerisinde tıra istiflenen makronlara ele konulurken, sürücü F.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı.