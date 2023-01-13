Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Müftü Mahallesinde devriye görevi ifa ettiği sırada durumundan şüphelendiği İ.Ö.’nün üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, İ.Ö.’nün üzerinden 0,75 gram metamfetamin maddesi ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ö.’nün ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, İ.H. isimli şahsın ikametinde de arama yaptı. Aramalarda, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 2,5 adet suboxsone ve 1 adet uyuşturucu hap, 0,14 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından “uyuşturucu kullanma ve bulundurma” ile “6136 sayılı kanuna muhalefet” ettikleri gerekçesiyle Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi.