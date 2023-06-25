Düzce’de Kurban Bayramı emniyet tedbirleri çerçevesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahıstan 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kurban Bayramı emniyet tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından şehir içinde rutin devriye ve asayiş kontrolleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler, Kültür Mahallesi’nde kafelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede şüphe üzerine durdurulan bir aracın ön yolcu koltuğunda oturan S.Ç. isimli şahsın üzerinde şeffaf poşet içerisinde 12 gram ağırlığında bonzai maddesi ele geçirdi.

Şahıs gözaltına alındı.