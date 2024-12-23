Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kardeşköy Mahallesi’nde Motorlu Asayiş Timleri tarafından devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan H.K. (64) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliye 5729 Sayılı Kanun kapsamında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.