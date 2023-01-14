Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve ikametlerde ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ve ikametlerde ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Müftü Mahallesi’nde kanal kenarında devriye görevi ifa ettiği sırada durumundan şüphelendiği içerisinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörü ile 6 mermi ele geçirilen ekipler, şahısların ikametlerinde de arama gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada, 36 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca namlusu ve atım yatağı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 201 adet tabanca parçası ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.T. ve O.Y. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek ve uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlamalarıyla Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. İki şüpheli, savcılıktaki sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.