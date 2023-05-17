Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin plakası sahte çıktı. Gözaltına alınan motosiklet sahibi hakkında sahte plaka kullanmaktan adli işlem başlatıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim sırasında, park halindeki bir motosikletten şüphelendi. 35 BAV 967 plakalı motosiklet üzerinde yapılan incelemede plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan motosiklet sahibine Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi uyarınca 20 bin 302 lira ceza kesildi.