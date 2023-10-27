Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphe üzerine durdukları kamyonette kaçak makaron ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde Niğde - Adana Karayolu Alın Gişeleri mevkiinde durdurdukları kamyonette arama yaptı. Ekipler kamyonette yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan 1 milyon 750 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.