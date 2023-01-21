Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 125 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 125 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonda arama yapan polis ekipleri, çeşitli markalarda 125 şişe üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı olduğu düşünülen viski ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.