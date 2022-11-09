Antalya’nın Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Dim Barajı bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine H.D.’nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 454 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 205 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 62 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli H.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak suçlarından gözaltına alındı. H.D.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.