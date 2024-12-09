Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 106 adet kaçak elektronik sigara ve 14 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 106 adet elektronik sigara ile 14 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.I., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.