Üç kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda 20 adet fişek ele geçirildi.

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

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