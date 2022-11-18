Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin dikkatli çalışmaları neticesinde, şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 gram kenevir tohumu, 60 gram kubar esrar, uyuşturucu madde niteliğinde hap, 4 paket metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 4 adet çarşaf tabir edilen şeffaf kağıt ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar haklarında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.