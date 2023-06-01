Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıkarken, içerisindeki 2 kişi ise gözaltına alındı.

Trafik jandarması ve asayiş timleri tarafından 65 FC 901 plakalı otomobilin seyir halinde iken zikzak çizerek ilerlemesi üzerine araç takibe aldı. Şeker Fabrikası Jandarma Kontrol Noktasında araç durdurulurken, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu tespit edilen sürücü K.A. (17) ve yanındaki Y.E. ( 21) ise gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, çalındığı olduğu tespit edilen otomobil ise sahibine teslim edilmek üzere Yediemin Otoparkına alındı.