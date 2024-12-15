BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Süphan Dağı’nda oluşan kar fırtınası muhteşem görüntüler oluşturdu.

İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, rüzgarla birlikte kar fırtınasına teslim oldu. Yoldan geçen sürücüler, bu muhteşem manzarayı görünce arabalarını durdurarak cep telefonlarıyla bu güzel manzarayı kaydetti.

Orhan Emen isimli sürücü, yolda seyrederken, dağdaki kar fırtınasını fark ettiğini belirterek, “Bu güzel manzarayı fark edince arabamı yol kenarına park ettim. Bu güzel manzarayı cep telefonumla kayda aldın. Gerçekten göz kamaştıran muhteşem bir manzara” dedi.