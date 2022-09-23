Adilcevaz ilçesinde 2 gündür belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü’nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’na mevsimin ilk karı da düştü. Kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı beyaza bürünürken, Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.