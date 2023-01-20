Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı seçkin dağcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırladıkları tırmanışlarının startını Süphan Dağı’nda verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı seçkin dağcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırladıkları tırmanışlarının startını Süphan Dağı’nda verdi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen 3’ü kadın toplam 12 seçkin dağcı, Süphandosd Kulübü öncülüğünde Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. 12 seçkin dağcı, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel tırmanışlar gerçekleştirdikten sonra dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı’na final tırmanışı yapacaklar.

Her yıl geleneksel yaptıkları Süphan Dağı tırmanışlarının bu yıl 20’ncisini yaptıklarını belirten Süphandosd Kulübü Başkanı Adem Gül, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırladıkları 100. yıl özel tırmanışlarının ilkini Süphan Dağı’na tırmanarak yaptıklarını söyledi. Adem Gül, “Bu yıl 20’ncisini düzenlediğimiz Süphan Dağı kış etkinliğine geldik. Fakat bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu yıl farklı bir anlamı var. Bu seneki Süphan Dağı etkinliğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmaya karar verdik. Startı burada verdik, buradan da Türkiye’deki bütün dağlara kış tırmanışı yaparak en sonda Everest’e gitmeyi planlıyoruz. Süphan Doğa Sporları bundan 16 yıl önce bölgede kuruldu ve o günden beri her yıl geleneksel olarak Süphan Dağı kış tırmanışını şubat ayında yapmaktadır. Bu yılda Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına bu zirveyi yapıyoruz. Umarım keyifli bir tırmanış olur. 3’ü kadın toplam 12 kişilik Türkiye’nin seçili dağcılarıyla oluşan bir ekiple tırmanış yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Ağrı, İran’da bir dağ, Türkiye’deki diğer zirveler ve en son da dünyanın en yüksek noktası olan Everest’tir” dedi.

Tırmanış yapan dağcılardan Esin Handal ise bu seneki tırmanışların çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu seneki tırmanışların bizim için farklı bir anlamı var. Cumhuriyetimizin 100. yılı için şöyle bir projemiz var. Önce Türkiye’deki bütün dağlara çıkıp en son Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’na tırmanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.