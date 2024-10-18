Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

İlçede etkili olan sağanak, Süphan Dağı’nda yerini kar yağışına bıraktı. Sabah uyanan vatandaşlar, beyaza bürünen Süphan Dağı karşısında hayret kaldılar. Orhan Emen isimli vatandaş, “Sabah kalktığımızda Süphan Dağı’nı bembeyaz gördük. Tabii ki sevinçli olduk. Karlı Süphan Dağı’nın keyfini çıkarmak için kameramızı alarak dağın eteklerine çıktık. Bu güzel görüntüyü ölümsüzleştirdik. Bol bol fotoğraf çektik. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Adeta beyaz gelinlik giymiş bir vaziyettedir” dedi.