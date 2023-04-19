Bitlis Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı eteklerinde açan kardelenler güzel görüntüler oluşturuyor.

Süphan Dağı eteklerinde 2 bin 150 rakımda bulunan Sütey Yaylası’nda açan kardelenler göz kamaştırıyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada rengarenk açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı’yla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çeken Sütey Yaylası’nın açan çiçeklerle rengarenk olduğunu ifade eden Vedat Filiz isimli vatandaş, “Sütey Yaylası, karların erimesiyle çiçeklerle renklenmeye başladı. Zengin bitki örtüsüne sahip Sütev Yaylası’nın hemen yanı başında bulunan karla kaplı Süphan Dağı’yla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor” dedi.