Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, uzun bir aradan sonra Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Günler öncesinden tüm biletleri tüketerek kapıda uzun kuyruklar oluşturan Ajda Pekkan hayranları, uzun bir aradan sonra süperstarlarına kavuştular. Benzersiz sahne performansının yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin kalbinde bir kez daha taht kuran Pekkan, "Bana gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diyerek, Bodrumlu sevenlerine teşekkür etti.

Konserinin ilk bölümünde kendisi izlemeye gelenler arasında yer alan genç şarkıcı Selin Geçit’i de sahneye davet eden Pekkan, "Yeni neslin müziklerini çok seviyorum ve her zamanda yenilikçiler hiç durmadan üretmeye devam ediyorlar. Selin Geçit de benim çok beğendiğim bir ses” diyerek genç şarkıcıyla birlikte düet yaptı. Bu özel davetten dolayı Ajda Pekkan’a çok teşekkür eden Selin Geçit ise “Her zaman şarkılarıyla büyüdüğüm Ajda Hanım ile aynı sahnede birlikte şarkı söylediğim için çok mutluyum” dedi.