Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, markanın yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” isimli kampanyasını düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.

SuperFresh, yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” isimli kampanyasına dair ayrıntıları düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıya Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan, ve şef Refika Birgül katıldı. Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve yağ şirketi Kerevitaş olarak sürdürülebilir bir gelecek için Ar-Ge ve inovasyona yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, “Dondurulmuş gıdada ilk kez ‘En Sevilen Marka (LoveMark)’ seçilen SuperFresh için 2024 yılı inovasyon ve iletişimde ‘ilk’lere imza attığımız bir yıl oldu. İnovasyon odağında yaklaşık 50 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduk. Markamız, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve üç kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon ile en yüksek hane erişimi ile liderliğini pekiştirirken kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL’lik bir pazara ve yüzde 85 penetrasyona ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu. Tüketicilerin lezzet, kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayan Dondurulmuş Gıda ‘geleceğin gıda kategorisi’ olarak önümüzdeki dönemde de öne çıkmaya devam edecek” dedi.

Pazarlama stratejilerini oluştururken tüketici içgörülerini ve yükselen trendleri yakından takip ettiklerini belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan, “Marka ile odak alanlarımız 2025 yılında da iletişim, inovasyon ve ulaşılabilirlik olacak. Yeni iletişim kampanyamız “Akşama ne yiyeceğiz?’ ya da ‘Dolapta yemek yapmak için ne var?’ gibi günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı sorular kampanyamızın çıkış noktası oldu. “Dolapta Ne Var?” ile yenilikçi ve geniş ürün çeşitliliğimizin yanı sıra ‘güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, pratiklik, erişilebilirlik ve liderlik’ değerlerimizle tüketiciye sesleniyoruz. Tasarrufu mümkün kılan ürünlerimiz sayesinde de ‘dolapta tarladaki tazelik ve lezzetin yanı sıra bereket var’ diyoruz. Tüketicilerin, pratik, lezzetli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünlere dolaplarında yer verdiklerini biliyoruz. Bu yüzden “Tüketicilerimizin dolabında ne varsa bizim dolabımızda da o var” diyoruz ve beklentilerine “Dolapta SuperFresh Var” diyerek yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Şef Refika Birgül, markanın yolculuğuna eşlik etmeye devam ediyor

Markanın uzun süredir yolculuğuna eşlik eden Şef Refika Birgül, “Dondurulmuş ürünlerin pratikliğinin yanı sıra gıda israfıyla mücadelede önemli. Ham madde seçiminden son tüketiciye ulaşana kadarki yolculuğunda, her aşamayı titizlikle ele alan oldukça güvenilir bir marka. Sürdürülebilirlik konusunda da öncü olan marka, tarladan sofraya gıda israfını önlemek amacıyla, benim de desteklemekten mutluluk duyduğum pek çok sorumlu çalışmaya imza atıyor. Daha önce dondurulmuş gıdalarla ilgili farkındalığın artırılması ve tüketicilere doğru bilgilerin ulaştırılması amacıyla, SuperFresh’in tarladan başlayıp tabaklara ulaşan yolculuğunu, “SuperFresh Bi’ Yolculuk” isimli kampanyayla birlikte anlatmıştık. Şimdi de markanın ürünleriyle dolabımızda bereket, lezzet ve pratiklik var diyoruz” şeklinde konuştu.