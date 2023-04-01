Hamileliğinin birinci ayında farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu için ikinci kez hamile kalan Sevinç Çelik’in Poyraz ve Ayaz adını verdikleri ’süperfetasyon’ bebekleri 6 yaşına bastı. Süperfetasyon ikizlerden Ayaz’ın otizmli olduğunu öğrenen Çelik, Ayaz’ın kaynaştırma öğrencisi olarak ikizi ile birlikte aynı okula gidebilmesini ve kaynaştırma derslerinin daha uzun sürmesini hayal ediyor.

İzmir Urla’da yaşayan Ender ve Sevinç Çelik çifti, 2017 yılının Şubat ayında ikinci bebeklerine sahip olacaklarını öğrendi. Büyük mutluluk yaşayan Çelik ailesi, yaklaşık bir ay sonra yapılan hastane kontrolünde bir sürprizle karşılaştı. Yapılan kontrolde annenin farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı anlaşıldı. Çelik çifti, yaşanan duruma ‘süperfetasyon’ adı verildiğini ve dünyadaki 12. vaka olduklarını öğrendi. Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017’de dünyaya getiren Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü. Bir süre önce ikizlerden Ayaz’ın otizmli olduğunu öğrenen aile, bu kez de oğullarına özel eğitim aldırma çalışmalarına yoğunlaştı. Otizmli çocuklara sahip olan ailelerin taleplerini sıralayan anne, pek çok otizmli çocuğun kaynaştırma öğrencisi olarak okullara kabul edilmediğini, kabul edilseler bile çok sınırlı bir zaman diliminde kaynaştırma öğrencisi olabildiklerini belirterek “Ayaz’ın anaokulu sınıfında kaynaştırılmasını istiyoruz. Biz çocuğumuzu normal okuldan da alabilmek istiyoruz. Bu çocukların kaynaştırmaya ihtiyaçları var. Ayaz’ı ablası ve ikizi ile birlikte okuldan almayı hayal ediyorum” dedi.

“Seanslar artırılmalı”

Otizmde eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Çelik, “Özel çocuklar, grup terapileri ile birlikte ayda sadece 12 saat özel eğitim alabiliyor. Ancak bu yeterli olmadığı için seans başı 350 lira ödeyerek özel eğitim aldırıyoruz. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 40 bin liraya tekabül ediyor. Ayaz konuşmuyor ama sadece özel eğitim aldırabiliyoruz. Dil terapisi de aldırmamız lazım ama bunun için de seans başı 600 lira vermem gerekiyor. Çoğu ailenin bunu karşılaması imkansız. Otizmli ailelerin talebi; seansların artırılması, özel alınan eğitimdeki seans ücretlerinin de düşürülmesi. En azından devlet tarafından ayda 40 saat eğitim verilmesi gerekiyor. Bu çocuklar ilkokula gittiğinde, çocuklara yardımcı olması için gölge öğretmen gerekiyor. Fakat gölge öğretmenlerin ücretleri de çok yüksek. Ayda 8 bin liraya gölge öğretmen bulursak seviniyoruz” sözlerine yer verdi.

“Pek çok aile öteleniyor”

Okulların özel gereksinimli öğrencileri kaynaştırma öğrencisi olarak kolay kolay kabul etmediğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: “Çocuğumun yaşı tuttuğu için kaynaştırma öğrencisi olmasını istiyoruz ancak pek çok okul ‘haftada bir saat gelsin’ deyip öteliyor. Ben çocuklarımın bir arada olmasını istiyorum. Oğlum Ayaz’ın otizmli olmayan öğrencilerle kaynaşmasını istiyorum. Kanuna göre bu mümkün ama pratikte pek mümkün olmuyor. Bu sorun sadece benim değil, birçok ailenin sorunu. Kapıları çalıyorlar ama öteleniyorlar.”