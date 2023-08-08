Muğla’nın Fethiye ilçesinde limana demirleyen Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki süper yat “Pi’ye” yakıt ikmali yapıldı.

Fethiye’de 77 metre uzunluğunda süper yat yakıt ikmali yaptı. Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi’nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Hollanda’da 2019’da inşa edilen yatta, şömine, büyük bir yüzme havuzu ve spa bulunuyor. Güneşlenme terasında jakuzi bulunan yat, farklı güverteleri arasında hareket etmeyi kolaylaştıran asansör yer alıyor. 6 süitte 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yat, yakıt ikmalinin ardından Göcek’e doğru hareket etti.