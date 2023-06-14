Ultimate Fighting Championship’in eski CEO’su olan milyarder Lorenzo Fertitta ‘ya ait olduğu öğrenilen mega yat “Hodor” ile aynı kişiye ait olduğu belirtilen süper yat “Lonian” Ölüdeniz’e demir attı.

Geçtiğimiz günlerde Fethiye limanına giriş yaparak demirleyen Cayman Adaları bayraklı 67 metre uzunluğundaki 180 Milyon Dolarlık lüks Hodor isimli mega yat İspanya’dan Fethiye’ye gelmişti. Fethiye’den Göcek koylarına geçen “Hodor” bu kez beraberinde 87 metre uzunluğundaki Lonian isimli süper yat ile birlikte Ölüdeniz’e demirledi. Her iki süper yattaki misafirler Ölüdeniz’e çıkarak burada gönüllerince vakit geçirdiler.

Yaklaşık 180 milyon dolarlık olduğu belirtilen görenlerin adeta dudaklarını uçuklatan” Hodor” ilk kez geçtiğimiz günlerde Fethiye’ye gelmişti.Dünyanın en büyük oyuncak kutusu olarak lanse edilen Ultimate Fighting Championship’in eski CEO’su olan milyarder Lorenzo Fertitta’ya ait bu lüks yat beraberinde “Lonian” isimli 87 metre uzunluğundaki süper yat ile birlikte Ölüdeniz’e demirledi. Her iki süper yatın da milyarder Lorenzo Fertitta’ya ait olduğu kaydedilirken “Hodor” ‘ daki helikopter ve dev vinç de dikkat çekti. 2018 yılında Hollanda’da yapılan Lonian isimli süper yatın 12 misafir ağırladığı ve 27 mürettebat bulunduğu dünyanın en büyük yatlar sıralamasında 133.sırada olduğu kaydedilirken 180 milyon dolar olduğu ileri sürülen Cayman Adaları bayraklı 67 metre uzunluğundaki “Hodor “ ise görenleri cezbetti. Üzerinde helikopter bulunan tamamı Yamaha olan iki ATV, dört dörtlü bisiklet ve dört iz motosikletinin yer aldığı öğrenilirken ayrıca dokuz jet ski ve bir Seamagine Aurora-3 denizaltısı için yeterli alan bulunduğu öğrenildi. Üst güvertenin ise geminin filosuna ayrıldığı belirtilirken spor tekne ve bir RIB, bir çıkarma gemisi ve ek botlarla birlikte 240 km/s hıza çıkabilen bir yarış teknesinin de yer aldığı ifade edildi. Tüm bu araçların taşınabilmesi için büyük bomlu ve çift kirişli vinçlerle de yer alıyor. “Lonian” isimli süper yattan ve “Hodor” ’dan çıkan misafirler arasında yatların sahibi Lorenzo Fertitta’nın olup olmadığı öğrenilemedi.Yaklaşık 2 saat kıyıdaki bir işletmeye çıkan süper yattaki misafirler gönüllerince gezip eğlendiler.

Mega yatlardaki misafirleri ağırladıklarını söyleyen işletme müdürü Burak Ardahan, “İki süper yat Ölüdeniz’e işletmemizin karşısına demirledi.Bu yatlardaki misafirler işletmemize karaya çıktılar. Bu özel misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Sezon boyunca yerli ve yabancı müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.