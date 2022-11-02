Kocaelispor başkan adayları için önemli çağrı

Kocaelispor başkan adayları için önemli çağrı

Süper Lig’de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi, 6 Kasım Pazar ve 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu. Galatasaray’ın, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.