90+2.dakikada kontra atakta Sowe, ceza sahası içerisinde topu Diack ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diack’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

61. dakikada sol kanattan uzun taç atışı kullanan Ankaragücü’nde Sowe, ceza sahasında topla buluştu. Sowe’un pasında Taylan Antalyalı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.

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