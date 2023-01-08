62. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Sowe, verdiği pasla Emre Kılınç’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Emre Kılınç meşin yuvarlağı kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluşturdu. (2-1)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

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