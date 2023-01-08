44. dakikada Marlon’un sol kanattan açtığı orta ile ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Tolga Ciğerci’nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci’nin sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

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