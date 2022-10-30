Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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