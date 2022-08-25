İzmit Belediyesinin Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların hasat etkinliği yarın gerçekleştirilecek.

İzmit Belediyesinin Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların hasat etkinliği yarın gerçekleştirilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirilen aronyalar, İzmit’e şifa dağıtmaya devam ediyor. Çiftçileri desteklemeyi sürdüren İzmit Belediyesi, deneyim kazandığı süper meyve aronya yetiştiriciliğinde başarı sağlıyor.

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla süper meyve olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak da veren İzmit Belediyesi, Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yarın saat 10.30’da hasat etkinliği gerçekleştirecek. Programa üreticilerin ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Program çerçevesinde ürün takdimi ve tadımı da yapılacak.