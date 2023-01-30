Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında zirve yarışında yer alan takımlar, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray’ın galibiyet serisini 10 maça yükselttiği haftada Fenerbahçeli Valencia ise kariyer rekoru kırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında zirve yarışında yer alan takımlar, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray’ın galibiyet serisini 10 maça yükselttiği haftada Fenerbahçeli Valencia ise kariyer rekoru kırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 34 gol atıldı. Beraberliğin yaşanmadığı haftada 5 ev sahibi sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 takım da deplasmandan 3 puan çıkarttı. İstanbulspor - Kayserispor ve Fenerbahçe- Kasımpaşa maçlarında futbolseverler toplam 12 gol izledi.

Galatasaray galibiyet serisini 10’a çıkarttı

Ligde lider konumda yer alan ve galibiyet serisiyle form yakalayan Galatasaray, deplasmanda Giresunspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 48’e yükseltirken, galibiyet serisini de 10 maça çıkarttı. Galatasaray, Giresunspor maçıyla birlikte Süper Lig tarihinde bir sezonda ilk kez üst üste 10. galibiyetini elde etme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’den 5 gollü zafer

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında Kasımpaşa’yı konuk etti. Ligde gol krallığı listesinde zirvede yer alan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, rakip fileleri 4 kez sarsarak önemli bir başarıya imza attı. Valencia, Kasımpaşa karşısında sergilediği futbolla kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin diğer golü de Batshuayi’nin ayağından gelirken, Fenerbahçe sahadan 5-1’lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla 44 puana yükselen Kanarya, en golcü takım unvanını da sürdürerek bu sayıyı 51 yaptı.

Beşiktaş’ı galibiyete Cenk Tosun taşıdı

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle form grafiğini yükselten Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Cenk Tosun’un 2 gol attığı müsabakayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu sezon ilk kez bu seriye ulaşan siyah-beyazlılar, puanını 38 yaptı. Öte yandan Beşiktaş’ın ligde 1 maçı da eksik.

Başakşehir evinde kazandı

Sezona iyi başlayan iki takım Başakşehir ve Konyaspor, İstanbul’da karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, müsabakayı 2-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Yeşil-beyazlılar ise 3 maçlık mağlubiyet serisi yaşarken, galibiyet hasretini de 6 müsabakaya çıkardı. Başakşehir, puanını 40’a yükseltirken, Konya ekibi 27 puanda kaldı. Bu sezon iç sahada 11 maçta 25 puan toplayan Başakşehir, Fenerbahçe ile birlikte evinde en fazla puan toplayan ekip oldu.

Gol krallığında zirve Valencia’nın

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun başından itibaren gol krallığında zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia, bu hafta attığı 4 golle rakipleriyle arasındaki farkı da açtı. Ekvadorlu oyuncu, gol sayısını 19’a yükseltti. Listenin ikinci sırasında yer alan Fatih Karagümrük’ün İtalyan forveti Fabio Borini’nin 12 golü bulunuyor. Son maçta attığı golle ligde 10 gole ulaşan Michy Batshuayi; Haji Wright ve Mbaye Diagne ile gol sayısını eşitledi.

Haftanın maçları ve sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş: 3 - Corendon Alanyaspor: 0

DG Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2

Hatayspor: 2 - Trabzonspor: 1

FT Antalyaspor: 3 - Ümraniyespor: 2

Giresunspor: 0 - Galatasaray: 4

İstanbulspor: 2 - Kayserispor: 4

Medipol Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 5 - Kasımpaşa: 1